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В мережі з'явилось відео, як МКС обертається навколо Землі

В мережі з'явилось відео, як МКС обертається навколо Землі
13:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) у Twitter.

Міжнародна космічна станція (МКС) обертається навколо планети Земля зі швидкістю в понад 28 164 км за годину.

"Швидкість літаків становить близько 966 км за годину, а МКС обертається навколо Землі зі швидкістю в понад 28 164 км за годину", - повідомили у відомстві.

У NASA додали, що станція нагадує дуже яскраву зірку, яка летить у небі.

Як повідомлялося, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував дві галактичні туманності - NGC 2014 та NGC 2020.

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Земля, МКС, Відео, Мережа, Швидкість, Навколо, Оберти.
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