В мережі з'явилось відео, як МКС обертається навколо Землі

Новини технології:Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) у Twitter.

Міжнародна космічна станція (МКС) обертається навколо планети Земля зі швидкістю в понад 28 164 км за годину.

"Швидкість літаків становить близько 966 км за годину, а МКС обертається навколо Землі зі швидкістю в понад 28 164 км за годину", - повідомили у відомстві.

У NASA додали, що станція нагадує дуже яскраву зірку, яка летить у небі.

Airplanes fly about 600 mph, but the @Space_Station orbits Earth at 17,500 mph & looks like a very bright star moving across the sky. Did you know that you can track when the station will pass overhead? Find out when & where to #SpotTheStation: https://t.co/IV6AZcGh8B #NASAatHome pic.twitter.com/55bUe1yoOs — NASA (@NASA) April 26, 2020

Як повідомлялося, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував дві галактичні туманності - NGC 2014 та NGC 2020.