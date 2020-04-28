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На порталі "Дія" з'явився кабінет громадянина

На порталі "Дія" з'явився кабінет громадянина
11:32 Сьогодні Телеграф УНН Фото: unsplash

Новини технології:В Україні з’явився кабінет громадянина на порталі "Дія".

Відтак, кожен може перевірити інформацію про свою нерухомість, документи, авто, бізнес. Про це в Telegram написав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

“Що знає про вас держава? В Україні з’явився кабінет громадянина. Більше 200 реєстрів збирають дані про українців. Мені здається, що ми лідери, як мінімум, в Європі, з точки зору кількості державних баз даних”, — написав Федоров.

За його словами, у Мінцифри вже провели аудит, розробили концепцію єдиного реєстру народонаселення, покращують якість даних, здійснили тестову верифікацію даних.

“На порталі Дія вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка в тебе нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список даних буде розширюватися. Це початок”, — наголосив Федоров.

Також він зазначив, якщо, наприклад, ви володієте квартирою, але дані про неї не відображені в кабінеті, це означає, що її немає в електронному реєстрі. А право власності є тільки в паперовому вигляді, в архіві. Відсутність даних в реєстрі — це ризики рейдерства, та взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим самим архівом.

За добу столична швидка госпіталізувала 27 киян з підозрою на COVID-19

“Тому реєструйтесь на порталі, використовуючи електронний підпис або BankID, та дізнавайтесь якість даних, якими володіє про вас держава”, — підсумував віце-прем'єр.

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ДИЯ, Українець, Кабінет громадянина, Громадянин.
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