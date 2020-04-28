В Україні випробувавали радар, який бачить дрони на будь-якій висоті і відстані (Відео)

"За підсумками дводенних випробувань, мобільний оглядовий 3D радіолокатор 90К6Е виробництва КП "НВК "Іскра" повністю підтвердив свої заявлені тактико-технічні характеристики з виявлення безпілотних літальний апаратів на різних висотах та максимальній дальності", - йдеться в повідомленні. За інформацією директора Науково-виробничого комплексу "Іскра" Юрія Пащенка, після проведення заводських випробувань, успішно завершили й останній етап випробувань радару 90К6Е щодо здатності визначення малорозмірних цілей з малою ефективною поверхнею розсіювання.