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У World of Tanks стартує новий режим під назвою "Дорога на Берлін"

У World of Tanks стартує новий режим під назвою "Дорога на Берлін"
14:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини технології:Гравців чекають бої на трьох змінених локаціях та абсолютно новій мапі.

У масовій багатокористувацькій онлайн-грі World of Tanks стартував новий ігровий режим під назвою "Дорога на Берлін". Він присвячений 75-річчю закінчення Другої Світової війни в Європі.

Як повідомили в студії Wargaming, гравців чекають бої проти штучного інтелекту на трьох змінених локаціях та абсолютно новій мапі "Берлін" – її можна буде відкрити в ніч з 8 на 9 травня. Всі бали перемоги на мапі "Берлін" будуть подвоєні.

Користувачам потрібно буде вступити в один з п'яти ігрових підрозділів – три з радянською технікою, один з британською, і один з американською технікою. Кожен підрозділ отримає свою емблему, бойові здібності і три машини середнього рівня. Крім відбиття ворожих атак, гравцям потрібно буде захоплювати території супротивника.

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Над режимом активно працювала Persha Studia – київський офіс компанії Wargaming. "Дорога на Берлін" буде доступна в грі до 18 травня. Гравців чекають внутрішньоігрові нагороди, включаючи радянський преміальний танк VII рівня, особливу медаль і трофейне обладнання.

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Онлайн, World of Tanks, ГРА, Гравці.
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