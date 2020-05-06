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США видобуватимуть ресурси на Місяці без Росії

США видобуватимуть ресурси на Місяці без Росії
08:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:У США розробляється новий проєкт з видобутку ресурсів на Місяці, в який будуть включені кілька країн-партнерів, крім Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Проєкт під назвою "Угоди Артеміди" передбачає створення "зон безпеки" навколо майбутніх баз на Місяці з метою запобігання шкоди або втручання з боку країн-конкурентів або компаній, що працюють в безпосередній близькості", - йдеться в повідомленні.

У договорі також згадані правила в рамках міжнародного законодавства, на основі яких компанії, які ведуть видобуток на Місяці, зможуть встановлювати над цими ресурсами права власності.

За даними Reuters, союзники США поки не ознайомилися з даним проєктом. Вашингтон розраховує в найближчі кілька тижнів ознайомити з планом ряд держав, серед яких — країни Євросоюзу, Канада, Японія, а також Об'єднані Арабські Емірати.

Джерела агентства відзначають, що на початковому етапі Росія не розглядається в якості партнерів США, в тому числі через позицію Пентагону. Зокрема, американське військове відомство стурбоване "загрозливими" маневрами російських супутників. У зв'язку з цим виступає проти участі Росії в цьому проєкті.

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Співрозмовники Reuters пояснили, що мова не йде про встановлення США і їх союзниками суверенітету над певними територіями на Місяці.

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Все по темі:

США, Росія, Місяць, Проєкт, Партнери, Корисні копалини, Видобування.
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