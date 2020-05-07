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На Кіровоградщині з'явилася сонячна електростанція площею понад сім гектарів

На Кіровоградщині з'явилася сонячна електростанція площею понад сім гектарів
11:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:У Новомиргороді на Кіровоградщині відкрили сонячну електростанцію "Златопільська" потужністю 4,7 Мвт.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Новомиргорода.

"У м.Новомиргороді відкрито нове підприємство - СЕС "Златопільська", яке займається виробництвом енергії із сонця. Сонячну електростанцію розміщено у північній частині міста, на ділянці площею 7.4109 га. Потужність станції - 4.718 МВт. Прогнозована річна генерація електроенергії - 5744 МВт/год.", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міськраді, введення в дію нового підприємства дало змогу створити 10 нових робочих місць. Планується, що до кінця року ця кількість збільшиться. Крім нових робочих місць місто додатково отримає близько 300 тис.грн на рік плати за оренду земельної ділянки.

"Пошук інвестора для здійснення проєкту тривав майже рік. Зупинилися на підприємстві, яке вже побудувало дві електростанції на території Новоукраїнської ОТГ (в селі Іванівка)", - зазначили у міськраді.

На початку будівництва між міської радою та інвестором був підписаний меморандум про соціально-економічне партнерство, завдяки якому минулоріч Новомиргород отримав 250 тис.грн. спонсорської допомоги.

Найближча до Землі чорна діра розташована всього за 1000 світлових років

У Новомиргороді вважають, що в найближчій перспективі у місті може з'явитись ще два нових подібних підприємства.

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Энергия, Технология, Кировоградщина, Сонце, Сонячна електростанція.
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