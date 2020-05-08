Ілон Маск випробує чіпування людини

Новини технології:Чіпи будуть призначені для людей, які втратили через пошкодження мозку зір, слух або рухливість кінцівок.

Компанія мільярдера Ілона Маска Neuralink протягом року випробує вживлення в людський мозок спеціального імпланта, який дасть багатьом людям шанс на повноцінне життя. Про це він заявив під час трансляції на YouTube-каналі Джо Рогана, пише Business Insider.

Маск впевнений, що фахівці його компанії в найближчий рік завершать роботи по створенню імпланта, який призначений для людей, які втратили через пошкодження мозку зір, слух або рухливість кінцівок.

"В принципі, чіп може виправити все, що не так з мозком... У нас є шанс зробити внесок, зробивши їх (інвалідів - ред.) здоровими, і відновивши деякі функції, які вони втратили", - підкреслив Маск.

Передбачається, що чіп буде розміщений під кістками черепа, а з'єднання з мозком пройде за допомогою електродів.

Як повідомляв УНІАН, конспірологія, яка заволоділа розумом багатьох людей по всій планеті на тлі коронавірусу нового типу, добралася і до відомого російського режисера і актора Микити Михалкова. Він звинуватив американського бізнесмена Білла Гейтса намір "чіпувати людство".