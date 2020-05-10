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Google присвятив дудл Дню матері

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Google присвятив дудл Дню матері
08:16 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Компанія Google випустила анімований дудл, присвячений сьогоднішньому Дню матері. Він буде відображатися на головній сторінці пошуковика протягом доби.

В Україні День матері, починаючи з 2000 року, законодавчо відзначається щорічно у другу неділю травня, який вважається місяцем Пречистої Діви Марії. Правда, українці почали вшановувати своїх матерів набагато раніше.

Коли ви відвідуєте головну сторінку Google, ви можете створити власне цифрове мистецтво від душі і відправити його всім мамам свого життя.

Будь вони поруч або далеко, порадуйте маму маленьким витвором мистецтва зі свого серця на сучасному інтерактивному цифровому картографі Doodle.


Де доступний цей дудл

В Україні в цей день діти традиційно дарують квіти, цукерки, листівки, вироби зроблені своїми руками і присвячують матерям вірші або пісні. Квіти, невеликі милі подарунки, листівки та побажання - все це стало атрибутами святкування Дня матері в Україні.

З ДНЕМ МАТЕРІ!

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Google присвятив дудл Дню матері
Google присвятив дудл Дню матері
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