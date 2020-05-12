Стали відомі характеристики нового iPhone 12 (Відео)

Новини технології:iPhone 12 Pro отримає ProMotion дисплей з частотою 120 Гц, збільшену батарею, доопрацьовану систему Face ID і покращену камеру.

Наближення термінів офіційного анонсу наступного покоління смартфонів Apple в мережі з'являється все більше чуток про ці пристрої.

Черговий витік, опублікований у вигляді ролика на каналі EverythingApplePro, розкриває ймовірні характеристики моделі iPhone 12 Pro, передає itc.ua.

Одним із найбільш істотних покращень у прийдешньому смартфоні Apple iPhone 12 Pro стане новий дисплей ProMotion. Він забезпечить частоту оновлення зображення 120 Гц. Частоту 90 Гц, яку можна зустріти в деяких смартфонах на ринку, в Apple вирішили пропустити. При цьому технологія ProMotion дозволить інтелектуально перемикатися між різними режимами роботи з різною частотою оновлення, залежно від типу виведеного контенту. Таким чином, залежно від показуваного фільму або гри фактична частота може становити 24 Гц, 60 Гц або 120 Гц. В таких завданнях, як перегляд сайтів або читання електронних книг, частота буде автоматично знижуватися для економії заряду батареї.

Вища частота оновлення дисплея збільшить навантаження на батарею. Також на споживання енергії вплине і впровадження підтримки стандарту зв'язку 5G. Таким чином, новий iPhone 12 Pro отримає батарею більшої ємності в порівнянні зі своїм попередником.

Додатково зазначається, що ProMotion дисплей з частотою оновлення 120 Гц буде доступний тільки у версії Pro, а моделі iPhone 12 без закінчення Pro отримають дисплей з частотою оновлення 60 Гц.

Також стало відомо, що в смартфоні iPhone 12 Pro компанія Apple зменшить розмір вирізу, в якому розміщуються камера і компоненти системи Face ID. Однак, попри мініатюризацію компонентів, Apple також працює над розширенням функціональних можливостей системи Face ID. Ця система в iPhone 12 Pro буде здатна працювати не тільки з великими кутами нахилу, як в iPad pro, але також отримає нові алгоритми динамічного зондування, які дозволять збільшувати окремі елементи особи та ефективніше відстежувати їх. Не уточнюється, чи зможе система Face ID працювати в ландшафтному режимі.

Згідно з наявною інформацією, Apple тестувала 64-мегапіксельну камеру, але змушена була відмовитися від її використання через погану роботу системи автоматичного фокусування. Тому нові смартфони iPhone 12 поставлятимуться з 12-мегапіксельним сенсором і поліпшеним автофокусом, які працюють у 2-3 рази швидше у порівнянні з нинішнім поколінням. Частково це пов'язано з використанням нового сенсора LiDAR, який також дозволить підвищити якість знімання в умовах слабкого освітлення.

Разом з покращеною системою електронної стабілізації зображення, він дозволить поліпшити знімання відео Slow Motion, нічного неба і нічних сцен. Крім того, за допомогою LiDAR вдасться підвищити і якість портретних фотографій. Знімання портретних відео буде покращено, але можливо ця функція з'явиться не одразу, а буде випущена разом з наступними оновленнями операційної системи або ж зовсім тільки з анонсом iPhone 13, оскільки на поточний момент робота цієї функції не забезпечує задовільного результату.

Робота функції Smart HDR також буде покращена завдяки якіснішому шумозаглушенню. Телефото камера отримає можливість 3-кратного оптичного збільшення, а також підтримку нічного режиму знімання. Однак для надширококутного модуля ці поліпшення не передбачені. Натомість планується покращити роботу функції Digital Zoom, реалізувавши в ній 30-кратне збільшення, у порівнянні з 10-кратним збільшенням в нинішньому поколінні.

Серед інших поліпшень і доробок називаються робота мікрофонів під час захоплення звуку в процесі запису відео. Стабілізація зображення зі зрушенням сенсора може з'явитися в 6,7-дюмовой моделі iPhone 12 Pro. Материнська плата розділена на дві частини та з'єднана стрічковим кабелем. Це викликано необхідністю встановлення більшої L-подібної батареї.