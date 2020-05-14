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Google закриває один з популярних сервісів

Google закриває один з популярних сервісів
11:33 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини технології:Мова про Google Play Music.

Компанія Google закриває сервіс з прослуховування і пошуку музики Google Play Music і рекомендує користувачам переходити на інший – YouTube Music. Про це йдеться у повідомленні блогу Google.

Компанія дала час на перенесення своїх музичних бібліотек в YouTube, протягом якого активно інформуватиме користувачів тематичними сповіщеннями з вказівками, як це зробити швидко й легко.

Усі користувачі Google Play Music незабаром отримають електронний лист із детальними інструкціями про те, як розпочати перенесення повної історії та контенту Google Play Music, а також подкастів у свої нові домівки.

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Для того, щоб перенести музику у YouTube Music, треба завантажити відповідний додаток, натиснути кнопку переносу – і всі завантаження, покупки, додані пісні й альбоми, а також персональні плейлисти й налаштування одразу будуть перенесені.

Оновлені рекомендації з’являться на домашній сторінці YouTube Music. Компанія повідомить електронною поштою та сповіщеннями, коли перенесення музичної бібліотеки буде завершено, а музика знаходитиметься у вкладці «Бібліотека».

Як повідомляв УНІАН, Twitter відтепер маркує спеціальним значком повідомлення користувачів про COVID-19, які вводять в оману.

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Google, IT, Google Play Music, Технології.
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