Китай випробував технології безпечної квантової передачі часу

Новини технології:Дослідники з Китайського науково-технологічного університету (КНТУ) першими в світі випробували технології квантової безпечної передачі часу.

Про це повідомляє Xinhua.

«За допомогою супутника "Мо-цзи" китайські дослідники першими в світі випробували технології квантової безпечної передачі часу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, високоточна синхронізація часу для годинників, розташованих у віддалених районах, відіграє важливу роль у фундаментальній науці і реальних застосунках, в тому числі в навігації і позиціюванні.

Проте, сучасні методи синхронізації часу є вразливими для досвідчених противників.

Для розв'язання проблеми професор з колегами з КНТУ запропонував супутникову схему квантової безпечної передачі часу.

Теорема про заборону клонування стверджує неможливість створення ідентичної копії довільно невідомого квантового стану.

У названій схемі одиничний фотон використовується як носій для передачі часу і генерації ключа шифрування, що пропонує підвищену безпеку для передачі сигналу часу і інформації про час.

Вчені з використанням сигналів однофотонного рівня виконали синхронізацію між супутником і Землею. Точність передачі сигналу часу перевищила 30 пікосекунд.

Повідомляється, що "Мо-цзи" або QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) - перший у світі супутник квантового зв'язку, який був виведений на навколоземну орбіту 16 серпня 2016 року.