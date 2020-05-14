Скачать
Четвер, 14.05.2020
Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Кваліфікація на Олімпійські ігри пройде з 29 червня по 4 липня 2021 року
Кваліфікація на Олімпійські ігри пройде з 29 червня по 4 липня 2021 року
Китай випробував технології безпечної квантової передачі часу
Китай випробував технології безпечної квантової передачі часу

Китай випробував технології безпечної квантової передачі часу

Китай випробував технології безпечної квантової передачі часу
21:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:Дослідники з Китайського науково-технологічного університету (КНТУ) першими в світі випробували технології квантової безпечної передачі часу.

Про це повідомляє Xinhua.

«За допомогою супутника "Мо-цзи" китайські дослідники першими в світі випробували технології квантової безпечної передачі часу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, високоточна синхронізація часу для годинників, розташованих у віддалених районах, відіграє важливу роль у фундаментальній науці і реальних застосунках, в тому числі в навігації і позиціюванні.

Проте, сучасні методи синхронізації часу є вразливими для досвідчених противників.

Для розв'язання проблеми професор з колегами з КНТУ запропонував супутникову схему квантової безпечної передачі часу.

Теорема про заборону клонування стверджує неможливість створення ідентичної копії довільно невідомого квантового стану.

У названій схемі одиничний фотон використовується як носій для передачі часу і генерації ключа шифрування, що пропонує підвищену безпеку для передачі сигналу часу і інформації про час.

Вчені з використанням сигналів однофотонного рівня виконали синхронізацію між супутником і Землею. Точність передачі сигналу часу перевищила 30 пікосекунд.

Повідомляється, що "Мо-цзи" або QUESS (Quantum Experiments at Space Scale) - перший у світі супутник квантового зв'язку, який був виведений на навколоземну орбіту 16 серпня 2016 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, Технология, Квантова, Передача Часу, Перший в світі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Глава СОТ достроково йде з посади
02 Ляшко: Метро у Києві, Харкові і Дніпрі можуть запустити не в один день
03 Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків
04 Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
05 США загрожує перший масштабний ураган 2020 року
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил
Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил
Президента Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу
Президента Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу
Китай відреагував на український позов до суду через коронавірус
Китай відреагував на український позов до суду через коронавірус
Святославу Вакарчуку - 45: як лідер &quot;Океану Ельзи&quot; виглядав в дитинстві
Святославу Вакарчуку - 45: як лідер "Океану Ельзи" виглядав в дитинстві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся