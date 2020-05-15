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У роботі YouTube стався збій

У роботі YouTube стався збій
10:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:У роботі популярного відеохостингу YouTube стався надпотужний збій, який також був відчутний в українському місті Донецьк.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 2:00 до 3:00 години за київським часом.

Більшість користувачів (65%) поскаржилися на роботу переглядів відео, 32% відзначили проблеми з вебсайтом, а 1% - з логіном.

Скарги надходили із США, Великої Британії, Німеччини, Сингапуру, Японії, Австралії та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у Донецьку.

Як повідомлялося, у середу в роботі популярного відеохостингу YouTube також стався збій, який був відчутний в українському місті Дніпро.

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YouTube, Потужний, Збій в роботі, Відчутний в Україні.
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