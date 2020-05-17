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Microsoft розкрила секрети наступної версії Windows 10

Microsoft розкрила секрети наступної версії Windows 10
12:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:Найближчим часом компанія Microsoft випустить для користувачів велике оновлення Windows 10 з новими функціями.

Реліз другого за рік великого апдейта ОС має відбутися восени, і досі було незрозуміло, що Microsoft приготувала для нього, але тепер стали з’являтися подробиці, витік яких допустила сама Microsoft, пише iTechua.

Зокрема, стало відомо, що оновлення Windows 10 20H2 (версія 2009) виявиться не таким потужним і амбітним, як прийдешнє травневе оновлення Windows 10 May 2020 Update (версія 2004). Замість цього Microsoft планує зосередитися на «мінімальному наборі функцій», поліпшенні продуктивності і якості роботи.

Отже, найближчий апдейт Windows 10 May 2020 Update виявиться досить великим, але Windows 10 20H2 принесе лише загальні поліпшення. Такий підхід може виявитися більш вдалим, ніж план з випуску великих функціональних оновлень двічі на рік.

"І хоча поки Microsoft зберігає горде мовчання про те, що Windows 10 20H2 може виявитися невеликим апдейтом, тепер у нас є технічні "докази" на підтримку даної теорії. Збірка під номером 19041.264 вважається фінальною для Windows 10 May 2020 Update. У ній виявилися натяки на осіннє оновлення Windows 10 20H2 – спеціальний "Пакет включення" (Enablement Package). Підтвердився номер версії – 2009, а також номер збірки – 19042», - зазначається в публікації.

Версії 2004 та 2009 отримали однаковий набір системних файлів. Нові функції версія 2009 будуть включені в щомісячні оновлення версії 2004, але знаходиться у відключеному стані. Щоб активувати нові функції версія Windows 10 2009, якраз і потрібно буде встановити "Пакет включення", зазначає видання.

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Microsoft, Windows 10, Функції, Оновлення, Секрети.
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