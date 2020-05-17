Новини технології:Про це повідомляє УНН із посилання на NASA.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA ) опублікувало нові фото Юпітера, зроблені міжпланетною станцією Juno.

Зазначається, що примітними рисами цього виду є довгі тонкі смуги, що проходять по центру зображення зверху вниз.

Так, міжпланетна станція Juno спостерігала за цими довгими смугами з часу свого першого близького проходу Юпітером у 2016 році.

“Смуги — це шари каламутних частинок, що пливуть над основою хмарних рис. Вчені досі не знають, з чого саме складається ця імла та як вона утворюється”, — додається у повідоленні.

Це зображення JunoCam було оброблено вченим Джеральдом Ейхштадтом. Це було зроблено 17 лютого 2020 року о 12:29 вечора, коли міжпланетна станція Juno здійснила свій 25-й близький проліт Юпітера. На час зйомки зображення космічний апарат перебував приблизно на відстані 15 610 миль (25 120 кілометрів) від вершин хмари планети на широті приблизно 71 градус на північ.

Нагадаємо, американська міжпланетна станція Juno не зафіксувала великого обсягу води на екваторі Юпітера. Ці виміри говорять про те, що планета не могла виникнути в результаті злиття великого числа кометоподібних об’єктів.