WhatsApp запідозрили в передачі даних користувачів Facebook

Новини технології:У компанії заперечують всі звинувачення.

Влада Німеччини звинуватили WhatsApp в передачі метаданих користувачів додатку Facebook, яка є материнською компанією месенджера.

Про це пише видання Handelsblatt.

В коментарі виданню представники компанії заявили, що не діляться ніякими "метаданими користувача" з Facebook для створення профілів, налаштування таргетованої реклами або поліпшення інших продуктів компанії.

Також в WhatsApp підкреслили, що повідомлення в месенджері «захищені наскрізним шифруванням», а їхній зміст можуть прочитати тільки безпосередні учасники листування.

Серед метаданих виділяють IP-адреса, геолокація, інформація про смартфон і його операційної системи, дата та час повідомлення. На думку експертів, ці дані дозволяють створювати профілі користувачів і дізнаватися про їхнє пересування. Уточнюється, що зв'язуючи окремі дані, можна зробити висновки про професії, захоплення, фінансове становище і навіть про хвороби користувачів.