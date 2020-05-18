Оформити субсидію можна буде через портал "Дія"

Новини технології:Також міністерство працює над можливістю проведення електронних виборів.

Міністерство цифрової трансформації планує запустити на порталі державних послуг "Дія" функцію оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомила прес-служба порталу "Дія" на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Крім цього, міністерство працює над можливістю проведення електронних виборів, оплати автомобільних штрафів на порталі, впровадження електронної прописки, електронного підпису "Дія".

Також Мінцифри планує відкрити можливість оформити заміну водійських прав на порталі, зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, подавати звіти ФОПів онлайн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство цифрової трансформації України планує запустити через кілька місяців єдиний реєстр адміністративних послуг на порталі державних послуг "Дія".

У квітні Кабінет міністрів України затвердив експеримент щодо реєстрації безробітних та призначення допомоги по безробіттю в електронній формі з допомогою державного порталу "Дія".