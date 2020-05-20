Apple переносить презентацію нових iPhone

Новини технології:Компанія Apple перенесе на жовтень презентацію нових смартфонів iPhone 12 у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Apple Insider з посиланням на Джона Проссера, чия інформація про випуски iPhone SE і MacBook Pro до їх появи виявилася дуже точною.

"Apple перенесе вересневу презентацію iPhone 12 на початок жовтня, що, ймовірно, буде пов'язано з впливом епідемії коронавірусу на виробничий цикл», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пандемія коронавірусу негативно вплинула, зокрема, на роботу заводів Apple, загальмувавши виробництво гаджетів.

Очікується, що Apple запропонує дві моделі iPhone 12 і дві версії Pro, причому кожна з них буде збільшеною версією Max.

Раніше повідомлялося, що Apple вирішила відновити роботу своїх магазинів, близько 100 фірмових точок були відкриті по всьому світу.