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Apple переносить презентацію нових iPhone

Apple переносить презентацію нових iPhone
09:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини технології:Компанія Apple перенесе на жовтень презентацію нових смартфонів iPhone 12 у зв&#39;язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Apple Insider з посиланням на Джона Проссера, чия інформація про випуски iPhone SE і MacBook Pro до їх появи виявилася дуже точною.

"Apple перенесе вересневу презентацію iPhone 12 на початок жовтня, що, ймовірно, буде пов'язано з впливом епідемії коронавірусу на виробничий цикл», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пандемія коронавірусу негативно вплинула, зокрема, на роботу заводів Apple, загальмувавши виробництво гаджетів.

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Очікується, що Apple запропонує дві моделі iPhone 12 і дві версії Pro, причому кожна з них буде збільшеною версією Max.

Раніше повідомлялося, що Apple вирішила відновити роботу своїх магазинів, близько 100 фірмових точок були відкриті по всьому світу.

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Apple, Телефон, Презентация, Айфон.
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