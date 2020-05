У додатку Google з’явився "темний режим"

Про це заявили на сторінці відділу з пошуку компанії у Twitter.

«Розпочинаючи від сьогодні «темний режим» доступний для додатка Google на Android 10 та 12/13», - заявили у компанії.

У Google додали, що «темний режим» стане доступний для усіх користувачів із вищезазначеними операційними системами впродовж цього тижня.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt