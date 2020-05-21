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Четвер, 21.05.2020
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День вишиванки 2020: Google створив святковий Doodle

День вишиванки 2020: Google створив святковий Doodle
09:14 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Вишивка була частиною української культури задовго до створення самої країни.

Сьогоднішній Doodle, показаний київською запрошеною художницею Танею Якуновою, шанує українську вишиту сорочку (відому як вишиванка) в ознаменування Міжнародного дня вишиванки.

Це свято проводиться щороку в третій четвер травня і присвячений збереженню і відродженню української народної традиції виготовлення і носіння вишитого одягу.

Те, що почалося в 2006 році, з тих пір перетворилося на глобальне явище за участю більш ніж 50 країн світу. Згідно з археологічними даними і розповідями грецького історика Геродота, скіфи, які населяли українські території ще в 9 столітті до нашої ери. часто носив вишитий одяг.

Більше 250 різних вишивальних стібків можуть бути використані для формування підпису закодованих символів вишиванки. Як правило, вони поділяються на три категорії: квіткові орнаменти, зооморфні фігури і геометричні фігури - все це можна знайти в сучасних роботах Doodle. Жоден зразок не приходить без докладного значення, і різноманітні культури і природні ландшафти України відображені в унікальній іконографії, використовуваної в кожному регіоні

Через століття вишиванка сьогодні визнана невід'ємною частиною національного костюма України і виразом патріотизму і культурної гордості. Так що надіньте свою кращу вишиту сорочку і приєднуйтесь до цього свята української культури!

Вітаємо з Міжнародним Днем Вишиванки!

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Все по темі:

Google, Doodle, Українці, Міжнародне Свято, День Вишиванки 2020, 21 травня.
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