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Facebook запустив у тестовому режимі мобільний додаток для голосових дзвінків

Facebook запустив у тестовому режимі мобільний додаток для голосових дзвінків
10:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини технології:Додаток поки тестується тільки в США на операційних системах Android від Google і iOS від Apple.

Американська технологічна компанія Facebook в тестовому режимі запустила мобільний додаток для голосових дзвінків CatchUp.

Про це повідомила прес-служба компанії у своєму офіційному блозі.

Крім дзвінків, CatchUp має функцію повідомлення користувача програми про готовність співрозмовника вийти на голосовий зв'язок. Зокрема, користувачі можуть відзначати в додатку, коли вони можуть говорити.

Також програма надає функцію групових дзвінків.

В компанії підкреслили, що CatchUp поки тестується тільки в США на операційних системах Android від Google і iOS від Apple.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня компанія Facebook представила безкоштовний сервіс Facebook Shops для створення онлайн-магазинів у своїх соцмережах Facebook, Instagram та безпосередній продаж товарів через них.

Довідка УНІАН. Facebook – американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею. Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі є понад 2 млрд людей. Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Facebook, Тестування, CatchUp, Голосові дзвінки.
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