Україна планує почати запускати космічні ракети через 3-4 роки

Новини технології:Про це повідомив голова Держкосмосу Володимир Усов, передає кореспондент УНН з посиланням на Голос Америки.

Україна планує почати запускати ракети у космос до 2023-2024 років. Це робитимуть за методом повітряного старту, що дозволить використовувати літак під час запуску.

"Ми пропонуємо створення космічної екосистеми. Тобто це буде український космічний ринок, як для гравців державного значення, так і для приватних компаній", - заявив Усов.

За його словами, для цього підходять технології повітряного старту, що дозволяють використовувати літак замість першого ступеня ракети, і для цього не потрібен космодром.

"В Україні є багато напрацювань з наземного і повітряного стартів саме для легких і надлегких ракет. Мова йде про те, що можуть використовуватися літаки, як Антонов так і інші літаки такі, як Іл-76, які є на території України. Які будуть використовуватись для повітряного старту легких ракет і не буде залежності від спеціальної інфраструктури. Тому проект повітряного старту – це можливість незалежного доступу для України до космосу. Його можна реалізувати за 3-4 роки",- сказав голова Держкосмосу.

Нагадаємо, що космічне агентство України вперше за 28 років проведе повну інвентаризацію.