Де подивитися онлайн-трансляцію запуску корабля SpaceX Crew Dragon (Відео)

Новини технології:Попередній час наступної спроби запуску — 30 травня, 22:22 за київським часом.

Компанія SpaceX скасувала перший пілотований політ Crew Dragon через погодні умови. Нова спроба запуску відбудеться 30 травня, і НВ буде вести пряму трансляцію цієї історичної події. Запуск SpaceX Сrew Dragon в межах місії NASA Demo-2 повинен був відбутися о 23:33 за київським часом, однак о 23:17 керівництво NASA прийняло рішення про скасування запуску через погану погоду.

У цієї події буде відразу кілька важливих аспектів.

По-перше, це буде перший пілотований політ компанії Ілона Маска. Досі SpaceX успішно відправляла в космос вантажі, але не людей.

По-друге, це буде перше випробування«у бойових умовах» для космічного корабля Crew Dragon, який підопічні Ілона Маска кілька років готували для NASA.

По-третє, це буде перший за останні майже 10 років запуск людей у космос з території США. З моменту коли Америка згорнула програму шатлів, всі польоти NASA на МКС здійснювалися у партнерстві з Росією.

Пряму трансляцію події можна буде подивитися на сайті НВ.