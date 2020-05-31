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Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС
Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС

Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС

Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС
09:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX вийшов на орбіту та наразі наближається до точки зустрічі з МКС, з якою зістикується приблизно за 17 годин.

Про це повідомили у SpaceX.

Астронавти Дуглас Герлі та Боб Бенкен досягнуть Міжнародної космічної станції 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом), а на 19:45 заплановане відкриття люку між МКС та Crew Dragon.

На відміну від вантажних кораблів Dragon, які після зближення з МКС підчіплював дистанційний маніпулятор, Crew Dragon оснащений автоматичною системою стикування. Окрім того, на етапі зближення зі станцією астронавти протестують систему ручного управління корабля.

Раніше перший ступінь ракети-носія Falcon-9, що виводить пілотований корабель, успішно здійснив посадку на платформу в Атлантичному океані.

Нагадаємо: американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, що має доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Запуск відбувся о 15:23 за місцевим часом (22:23) за Києвом.

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Все по темі:

МКС, SpaceX, Crew Dragon, Космічний корабель.
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