Hubble показав зоряне скупчення, що нагадує сніжинки

Про це повідомляється на сайті самого телескопу.
"Майже як сніжинки, зоряне скупчення NGC 6441 мирно сяє у нічному небі за майже 13 тисяч світлових років від центру галактики Чумацький Шлях", - йдеться у повідомленні.
Проте наразі дуже важко встановити скільки саме зірок знаходяться у такого скупчення.
За попередніми оцінками, маса зірок у 1,5 млн більша маси Сонця. Таким чином NGC 6441 є найбільш масивним і світляним зоряним скупченням у Чумацькому шляху.
Зазначається, що на даний час відомо про 150 зоряних скупчень у галактиці Чумацький шлях.
Як повідомлялося, міжнародна група астрономів виявила галактику R5519 за близько 11 мільярдів світлових років від Землі.