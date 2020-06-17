Ілон Маск готується до будівництва плавучих космопортів (Відео)

Космопорти розраховані для подорожей навколо Землі і польотів на Місяць і Марс на кораблі Starship.

Компанія SpaceX Ілона Маска набирає персонал для будівництва плавучих космопортів для подорожей навколо Землі і польотів на Місяць і Марс на кораблі Starship.

Про це відомий бізнесмен і мільярдер повідомив у Twitter.

За його словами, перші тестові рейси "з Землі на Землю" можуть бути проведені через 2-3 роки, а в майбутньому планується запуск комерційних перевезень.

Маск підкреслює, що плавучі космопорти повинні будуть перебувати у віддаленості від густонаселених районів, в декількох милях від берега, куди добратися можна буде на човні.

Раніше SpaceX показувала, як будуть виглядати польоти на Starship навколо Землі.

Як повідомлялось раныше, у США відбувся запуск на орбіту корабля компанії SpaceX - Crew Dragon. Два астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Харлі за 19 годин долетіли до Міжнародної космічної станції.