Історичне рішення: Apple відмовяється від процесорів Intel

Компанія Apple відмовилася від процесорів Intel у своїх комп'ютерах на WWDC 2020. Запис онлайн-трансляції заходу доступний на YouTube-каналі Apple.

Apple підкреслила, що в нових комп'ютерах Mac будуть використовувати чіпи власного виробництва. Компанія помітила, що нові процесори забезпечують кращу продуктивність, енергоефективність, сумісність з іншим залізом і софтом. При цьому чіпи будуть відрізнятися від тих, що використовуються в iPhone і iPad. Apple розкрила інформацію, що Adobe і Microsoft адаптують свої програми пакетів Creative Cloud Office під нові процесори.

За словами глави Apple Тіма Кука, перехід на власні процесори стане історичним для компанії.

Також Apple представила нове покоління операційної системи macOS, що отримала назву Big Sur. В ОС був перероблений дизайн інтерфейсу, доданий Центр управління (як в iOS і iPadOS) і з'явилися прев'ю вебсайтів в браузері Safari.

Як повідомлялось, у ході заходу WWDC 2020 компанія Apple представила iOS 14 з повністю оновленим домашнім екраном, новими віджетами, "Бібліотекою додатків", новим форматом App Clips для додатків з App Store, новими функціями "Повідомлень" і безліччю інших новинок.