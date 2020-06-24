Google перевірятиме пошукові зображення на автентичність

Компанія Google оголосила, що запускає функцію перевірки походження, автентичність та контексту зображення в Google Images.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Фотографії та відео – це неймовірний спосіб допомогти людям зрозуміти, що відбувається у світі. Але сила візуальних медіа має свої підводні камені⁠ – особливо коли виникають питання щодо походження, автентичності чи контексту зображення", – йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що фактчекінг у розділі пошуку зображень допоможе користувачам "робити більш обґрунтовані судження про те, що вони бачать в Інтернеті".

"Тепер, коли ви шукаєте в Google Images, під результатами мініатюрного зображення ви можете побачити мітку "Перевірка фактів". Там ви зможете отримати коротку інформацію про походження, автентичність чи контекст зображення", – пояснили в Google.

У компанії також додали, що подібну мітку користувачі вже могли бачити на звичайних результатах пошуку чи в розділі новин.