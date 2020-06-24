Скачать
Середа, 24.06.2020
ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії
ЗМІ: ЄС залишить кордони закритими для громадян США, Бразилії та Росії
Генсек НАТО: Дії Росії в Лівії є нашим спільним занепокоєнням
Генсек НАТО: Дії Росії в Лівії є нашим спільним занепокоєнням
Бокс очолив рейтинг найбільш складних видів спорту
Бокс очолив рейтинг найбільш складних видів спорту
24 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
24 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Google перевірятиме пошукові зображення на автентичність

Google перевірятиме пошукові зображення на автентичність
07:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Компанія Google оголосила, що запускає функцію перевірки походження, автентичність та контексту зображення в Google Images.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Фотографії та відео – це неймовірний спосіб допомогти людям зрозуміти, що відбувається у світі. Але сила візуальних медіа має свої підводні камені⁠ – особливо коли виникають питання щодо походження, автентичності чи контексту зображення", – йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що фактчекінг у розділі пошуку зображень допоможе користувачам "робити більш обґрунтовані судження про те, що вони бачать в Інтернеті".

"Тепер, коли ви шукаєте в Google Images, під результатами мініатюрного зображення ви можете побачити мітку "Перевірка фактів". Там ви зможете отримати коротку інформацію про походження, автентичність чи контекст зображення", – пояснили в Google.

Японський суперкомп'ютер Fugaku визнали найпотужнішим у світі

У компанії також додали, що подібну мітку користувачі вже могли бачити на звичайних результатах пошуку чи в розділі новин.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Компания Google, Перевірка, Google Images, Автентичність.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Більш жорсткий карантин можуть ввести у трьох областях
02 Топ-10 еротичних порад, щоб вивести сексуальне життя на новий рівень (18+)
03 Укравтодор розпочав роботи на 224 об'єктах
04 Столтенберг: НАТО не має втручатися у внутрішню політику країн
05 Фонд гарантування: Сума банківських вкладів фізичних осіб сягнула 530 мільярдів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Лісабоні частково повернули карантинні обмеження
У Лісабоні частково повернули карантинні обмеження
У Мексиці стався потужний землетрус, є загиблий
У Мексиці стався потужний землетрус, є загиблий
Дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні
Дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні
У Британії випустять серію поштових марок на честь гурту &quot;Queen&quot;
У Британії випустять серію поштових марок на честь гурту "Queen"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся