Харківські вчені запустять ядерну установку "Джерело нейтронів"

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України отримав дозвіл на фізичний запуск ядерної установки "Джерело нейтронів".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив учений секретар ННЦ "ХФТІ" Олександр Волобуєв.

"Державна інспекція ядерного регулювання України 1 липня видала ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України Окремий дозвіл на запуск ядерної установки "Джерело нейтронів", - зазначив Волобуєв.

За його словами, "Джерело нейтронів" - це унікальна інноваційна установка, яка за технічними характеристиками не має аналогів у світі.

"Установка сприятиме розробленню науково-технічних основ новітніх безпечних ядерних систем. Вона призначена для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної фізики та радіаційного матеріалознавства. Разом із пуском установки Україна отримала можливість налагодити власне виробництво медичних радіоізотопів, які донині привозять в Україну з інших держав", - додав Волобуєв.

Він розповів, що "Джерело нейтронів" створено на базі ННЦ "ХФТІ" згідно з домовленостями Вашингтонського саміту, викладених у Спільній заяві президентів України та США в квітні 2010 року. Також 26 вересня 2011 року підписаний "Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та урядом США стосовно співробітництва з питань ядерної безпеки".

"Щодо конкретної дати запуску установки, то зараз можу сказати лише орієнтовно - кінець цього літа. Є причини, пов'язані з пандемією коронавірусу, до того ж, на запуск хочуть приїхати вчені та менеджери з американського боку", - пояснив Волобуєв, додавши, що наразі фахівці ННЦ "ХФТІ" проводять тренінги в рамках запуску "Джерела нейтронів".

В 2010 році на території ННЦ "ХФТІ" почалася спільна робота вчених України і США з будівництва дослідної ядерної установки "Джерело нейтронів". Техніко-економічне обґрунтування затвердили в 2012, проєкт - у травні 2013, після чого розпочалося будівництво, на яке уряд США виділив понад 80 млн дол. - в обмін на вивезення з території України запасів високозбагаченого урану.

Після введення ядерної установки в експлуатацію, США протягом двох років будуть фінансувати витрати на утримання установки, проведення досліджень і експериментів. Також частина грошей піде у фонд зарплати науковцям.