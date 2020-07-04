МКС позапланово змінила орбіту для уникнення зіткнення з космічним сміттям

Міжнародна космічна станція скоригувала свою орбіту на 900 метрів для можливого запобігання зіткнення з космічним сміттям. Про це повідомили в Роскосмос.

Так, Центр управління польотами ЦНДІМАШ ввечері 3 липня провів позапланову корекцію орбіти Міжнародної космічної станції для ухилення від можливого зіткнення з космічним сміттям. Зазначається, що всі операції пройшли штатно.

“Для даного маневру використовувалися двигуни вантажного корабля „Прогрес МС-14“, який пристикований до агрегатного відсіку модуля „Зірка“ російського сегмента МКС. Вони пропрацювали близько 100 секунд і повідомили станції збільшення швидкості 0,5 м/с. В результаті чого висота орбіти МКС збільшилася, за попередніми даними, на 900 метрів”, — повідомили у Роскосмосі.

Наразі екіпаж тривалої експедиції МКС-63 в складі космонавтів Роскосмоса Анатолія Іванишина і Івана Вагнера, а також астронавтів NASA Крістофера Кессіді, Дугласа Херлі і Роберт Бенке працює по запланованій програмі.

“Обстановка на навколоземній орбіті знаходиться під постійним контролем Центрів управління польотами в Королеві (РФ) і в Х’юстоні (США)”, резюмували у повідомленні.