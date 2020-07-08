На Google Картах з'являються світлофори

Компанія Google, експериментує з новою функцією і незабаром користувачі зможуть побачити точне місце розташування світлофора на Картах Google.

Нова функція нагадує ту, яка Apple додала в Apple Maps в складі iOS 13 в минулому році, запевняють джерела.

Поки що на стадії тестування значки світлофора досить маленькі і їх важко помітити, хоча вони трохи збільшуються в розмірах при зміні масштабу. На даному етапі це оновлення поступово поширюється серед обмеженої кількості користувачів, а Google збирає відгуки і допрацьовує функціональність.

Світлофор буде видно як при навігації, так і при простому перегляді.

Реальний стан світлофора при цьому відображатися не буде, але тим, хто використовує Карти Google для навігації, нововведення може виявитися досить корисним: воно дозволить не прогавити світлофор на наступному перехресті.

Це оновлення дозволить вам заздалегідь спланувати маршрут по незнайомому місту, вибираючи напрямок не тільки з урахуванням пробок, але і по тому, скільки світлофорів встановлено на різних вулицях. Також додаток, в теорії, зможете заздалегідь попереджати вас про світлофор, щоб ви більш ефективно контролювали швидкість автомобіля.

Повідомляється, що спочатку оновлення зі світлофорами для Google Карт буде випущено в Сполучених Штатах, а потім з'явиться в інших регіонах світу.