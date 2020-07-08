Скачать
Середа, 08.07.2020
Іран почне переговори з Україною з 20 липня щодо збитого літака Тегеран-Київ
Іран почне переговори з Україною з 20 липня щодо збитого літака Тегеран-Київ
Уряд вніс зміни в порядок проведення конкурсу для держслужби
Уряд вніс зміни в порядок проведення конкурсу для держслужби
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Модель Ана Чері похизувалася пишними формами (Фото)
Модель Ана Чері похизувалася пишними формами (Фото)

На Google Картах з'являються світлофори

На Google Картах з'являються світлофори
18:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Компанія Google, експериментує з новою функцією і незабаром користувачі зможуть побачити точне місце розташування світлофора на Картах Google.

Нова функція нагадує ту, яка Apple додала в Apple Maps в складі iOS 13 в минулому році, запевняють джерела.

Поки що на стадії тестування значки світлофора досить маленькі і їх важко помітити, хоча вони трохи збільшуються в розмірах при зміні масштабу. На даному етапі це оновлення поступово поширюється серед обмеженої кількості користувачів, а Google збирає відгуки і допрацьовує функціональність.

Світлофор буде видно як при навігації, так і при простому перегляді.

Реальний стан світлофора при цьому відображатися не буде, але тим, хто використовує Карти Google для навігації, нововведення може виявитися досить корисним: воно дозволить не прогавити світлофор на наступному перехресті.

Це оновлення дозволить вам заздалегідь спланувати маршрут по незнайомому місту, вибираючи напрямок не тільки з урахуванням пробок, але і по тому, скільки світлофорів встановлено на різних вулицях. Також додаток, в теорії, зможете заздалегідь попереджати вас про світлофор, щоб ви більш ефективно контролювали швидкість автомобіля.

Повідомляється, що спочатку оновлення зі світлофорами для Google Карт буде випущено в Сполучених Штатах, а потім з'явиться в інших регіонах світу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Google, Google Maps, Світлофор.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Знімав ролик про перевірку веломаршруту: Дубинський на Південному мосту в Києві створив пробку
02 Різниця - 21 рік: Ілля Авербух зустрічається із зіркою "Татусевих дочок"
03 Привітання з Днем сім'ї у віршах, прозі та картинках
04 Погода в Одесі: на місто насувається шторм
05 "Динамо" і "Ворскла" сьогодні розіграють Кубок України з футболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В окупованому Криму проводять бойові навчання
В окупованому Криму проводять бойові навчання
За тиждень заворушень в Ефіопії 239 осіб загинуло, 3500 заарештованих
За тиждень заворушень в Ефіопії 239 осіб загинуло, 3500 заарештованих
Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні
Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся