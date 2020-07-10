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П'ятниця, 10.07.2020
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На популярних додатках iPhone стався глобальний збій

На популярних додатках iPhone стався глобальний збій
16:54 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
Майже одночасно перестали працювати Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music. Як пише The Verge, проблеми власників пристроїв на операційній системі iOS носять глобальний характер і могли виникнути через Facebook.

Користувачі iPhone по всьому світу поскаржилися на збої в роботі одразу кількох додатків.

Багато користувачів iPhone повідомили, що їм не вдалося запустити такі додатки, як TikTok, Spotify, Tinder, Viber, Pinterest, monobank, Нова Пошта, а також магазин додатків AppStore. При цьому програми працюють, якщо девайс не підключений до інтернету.

Відзначається, що проблема могла виникнути через комплект розробки програмного забезпечення (SDK) Facebook, за допомогою якого користувачі можуть використовувати профіль в соцмережі для входу на інші сайти.

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У Facebook відреагували на повідомлення про те, що їх програмне забезпечення може бути причиною неполадок і повідомили, що проводять розслідування. У користувачів гаджетів на базі операційної системи Android не виникло труднощів із запуском додатків.

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Все по темі:

iPhone, Facebook, AppStore, Twitter, tinder.

Автор:

Телеграф
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