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Чому США забороняє додаток TikTok і чи варто вам його видалити

Чому США забороняє додаток TikTok і чи варто вам його видалити
15:13 Сьогодні Телеграф nv.ua unsplash
Днями влада США попередили про можливу заборону китайських додатків, враховуючи TikTok. Кому не сподобалися веселі відео та чи варто вам задуматися про безпеку цього додатка?

Павло Бєлоусов

Експерт Школи цифрової безпеки DSS380

Напевно, вже не залишилося людей, які не чули про TikTok або не бачили жодного ролика звідти. Дійсно, ця соцмережа стала дуже популярною і швидко наростила аудиторію.

Це не могло залишитися непоміченим ні з боку користувачів, ні з боку влади.

І це зрозуміло, адже TikTok сконцентрував у собі величезну аудиторію з усього світу. І збираючи дані - нею користується.

Так, у США теж є компанія, яка зосередила у своїх сервісах величезну аудиторію і благополучно монетизує її за рахунок збору і аналізу даних. Як ви вже здогадалися, мова йде про Facebook (враховуючи WhatsApp, Instagram).

Якщо порівнювати TikTok і Facebook з точки зору даних, то крім різниці у підходах - ключове те, що США хоч якось можуть впливати на ці процеси.

Компанії можна пред'явити щось, накласти обмеження, а її главу - викликати звітувати у Конгресі. З китайськими компаніями так не вийде. Зрештою, у США самі хочуть стежити за своїми користувачами.

Якщо говорити про дані, які збирає китайська соціальна мережа, то частина з цих даних входять у «стандартний набір», що збирається і іншими додатками та сайтами, але є і такі дані, які для функціонування програми не потрібні, а підходи по збору, м'яко кажучи, бентежать.

Компанії, які професійно займаються питаннями безпеки додатків, активісти і ентузіасти, які продовжують вивчати додаток, зазначають, що TikTok дуже сильно зав'язаний на зборі даних про користувачів, більше, ніж інші соцмережі.

На тлі всього цього США погрожує заборонити TikTok (у армії США з кінця 2019 року заборонено використовувати TikTok), а, наприклад, Індія, на яку припадає 30% з 2 млрд завантажень додатка (на квітень 2020 року), вже заборонила.

Враховуючи те, що в Китаї найжорстокіша цензура (той же Facebook - заблокований) і контроль за всим, можна припустити, що китайському уряду нічого не варто «домовитися» про використання тих чи інших додатків, даних, технологій і всього іншого, що допоможе вирішити конкретну задачу, яку вони перед собою ставлять.

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Для користувачів, яким важлива приватність та безпека, є проста інструкція, як використовувати TikTok:

 
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Все по темі:

США, TikTok.

Автор:

Телеграф
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