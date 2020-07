SpaceX знову перенесла запуск супутників Starlink

Про це повідомляється в Twitter компанії.

«Переносимо сьогоднішній запуск десятої місії Starlink, щоб залишити більше часу для перевірок; команда працює, щоб визначити наступну можливість запуску», - зазначили у SpaceX.

Standing down from today's launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range