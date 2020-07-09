Вчені з'ясували, як технологія 5G впливає на здоров'я людини

Автори роботи провели дослідження з використанням ембріонів рибок даніо.

Бездротова технологія п'ятого покоління або 5G, яка почала застосовуватися в усьому світі в 2019 році, дійсно впливає на здоров'я, але незначно.

До такого висновку прийшли американські дослідники після проведення експерименту з рибами. Виявилося, що випромінювання 5G має «скромний» вплив на слух.

Автори роботи провели дослідження з використанням ембріонів рибок даніо, модельного організму, часто використовуваного для виявлення взаємозв'язків між екологічними факторами і біологічними системами. У рибок даніо і людини є подібні процеси розвитку, і вони схожі на геномному рівні, що означає, що дослідження даніо можуть бути легко застосовані до людей.

У дослідженні вчені піддавали ембріони рибок даніо протягом двох днів радіочастотному випромінюванню 3,5 ГГц, частоті, зазвичай використовуваної стільниковими телефонами з підтримкою 5G.

Вони не виявили істотного впливу на смертність, на те, як утворюються ембріони або поведінкову відповідь ембріонів на світло. Вони знайшли скромний вплив випромінювання на тест, який вимірює реакцію ембріонів на раптовий звук. Природу цієї відмінності автори роботи будуть досліджувати окремо.

«Виходячи з нашого дослідження, ми не думаємо, що 5G-випромінювання настільки шкідливо. Це переважно доброякісна технологія», – заявив науковий співробітник, що працює в лабораторії Робін Тангей в штаті Орегон, Субхам Дасгупта.