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У Китаї понад 50 мільйонів людей користуються 5G-зв'язком

У Китаї понад 50 мільйонів людей користуються 5G-зв'язком
09:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини технології:Станом на 20 квітня в країні отримали схвалення на вихід і доступ до мереж п'ятого покоління 95 моделей смартфонів з підтримкою 5G.

Згідно з останніми даними, опублікованими Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю, станом на кінець березня по всій країні було побудовано 198 000 базових станцій 5G, а кількість користувачів перевищила 50 мільйонів осіб. Очевидно, що Китай, як і прогнозувалося, очолив новий ринок, що зростає.

Станом на 20 квітня в країні отримали схвалення на вихід і доступ до мереж п'ятого покоління 95 моделей смартфонів з підтримкою 5G, а стартова ціна таких пристроїв вже опустилася до психологічної позначки 1999 юанів, що дорівнює приблизно 283 доларів, пише ixbt.com.

Офіційні дані, опубліковані трьома основними операторами, вказують на те, що лідирує на ринку компанія China Mobile, у якої близько 32 мільйонів користувачів 5G. Друге місце займає China Telecom з результатом 16,6 мільйона користувачів. Виходить, що в China Unicom менш як 2 мільйони користувачів.

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Міністерство промисловості та інформаційних технологій заявило про повну підтримку компаній, які докладають всіх зусиль, щоб забезпечити споживачів широким асортиментом мобільних телефонів з підтримкою 5G.

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Китай, Интернет, 5G, 5G-зв'язок.
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