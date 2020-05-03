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Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19

Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
20:58 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: Unsplash

Новини технології:Сервіс вже доступний з першого травня.

Apple і Google хочуть разом випустити API, за допомогою якого будуть фіксуватися контакти людей з зараженням COVID-19. Правда, з деякими нюансами, щоб не порушувати конфіденційність користувачів мережі.

Про співпрацю технологічних компаній стало відомо на початку квітня. Тепер же компанія створила сервіс, який буде обмінювати дані між смартфонами по Bluetooth Low Energy.

Смартфони будуть обмінюватися ідентифікаційними ключами, які постійно змінюються, анонімність буде зберігатися. Після дозволу користувача ключі завантажуються в хмару і будуть зберігатися там протягом двох тижнів. До того ж, за надійність даних теж не варто переживати - ключі будуть в зашифрованому вигляді.

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Людина, що підчепила COVID-19 і ввевший результати тесту в додаток організації охорони здоров'я, зможе дозволити системі через API надіслати сповіщення про зараження всім, з ким був контакт. Інформація про особу і геолокація не будуть передаватися.

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Google, Apple, Смартфон, Додаток, Covid-19.
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