Розробники представили перший трейлер гри Assassin's Creed Valhalla

Новини технології:Нова частина Assassin's Creed вийде на консолях Xbox Series X та PlayStation 5.

Студія Ubisoft представила перший офіційний трейлер нової частини пригодницького екшену про стародавній орден вбивць – Assassin's Creed Valhalla.

Місцем дії стане Скандинавія, а головний герой виступить на боці вікінгів.

Гра вийде восени 2020 року на Xbox One, PS4, ПК та Google Stadia. Також заявлено вихід гри на консолі нового покоління – Xbox Series X та PlayStation 5. Всі, хто оформить попереднє замовлення Assassin's Creed Valhalla отримають додаткову місію "Шлях берсерка".

Нагадаємо, місце дії і назву гри було представлено вчора. Перший офіційний арт Assassin's Creed Valhalla на 8-годинної трансляції на YouTube компанія Ubisoft довірила намалювати відомому інтернет-художнику під ім'ям BossLogic. Процес створення ключового арту подивилося понад мільйона осіб.