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Популярні інтерактивні дудли Google: вийшов новий інтерактивний Doodle

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Популярні інтерактивні дудли Google: вийшов новий інтерактивний Doodle
09:16 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Сьогодні, 30 квітня, компанія представила новий Doodle, присвячений Кларі Рокмор.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди і сім'ї всюди проводять більше часу вдома. Google допомагає людям "пережити" нудьгу, представляючи популярні ігри з минулого Doodle кожен день.

Сьогоднішній Google Doodle - данина поваги пані Рокмор, яка не тільки була найвідомішим виконавцем інструменту, але і допомогла його розробити.

Клара Рокмор грала на незвичайному інструменті. Її інструмент - Термен не має клавіш або струн. Це інструмент, керований жестами. Вона створювала музику з повітря.

Сьогоднішній дудл є четвертим в серії інтерактивних ігор Google, другий за рахунком музичним.

Після невеликого уроку ви можете грати в термах на своєму комп'ютері, створювати свою власну музику і ділитися нею.

Вперше цей малюнок був показаний 9 березня 2016 року з нагоди 105-річчя від дня народження Клари Рокмор. На малюнку також зображена міс Рокмор, яка грає на Термену перед великою аудиторією; фігура також грає Термен, коли ви граєте свої ноти на інструменті.


Нагадаємо, що Google запустив марафон - 10 найпопулярніших за минулі роки ігрових інтерактивних дудлів порадують тих, хто сумує на самоізоляції. Інтерактивні дудли з'являються на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня.

Користувачі вже змогли пограти в такі ігри:

27 квітня - прописували алгоритм ходів для персонажа-кролика

28 квітня - влаштовували змагання з крикету з равликами.

29 квітня - спробували створювати світломузику. 30 квітня - вчаться грі на особливому музичному інструменті - терменвоксі.

Залишайтесь і грайте вдома: Google випустив новий doodle

Має бути ще 6 інтерактивних малюнків:

1 травня - гра, де головними героями будуть садові гноми.

2 травня -игра, в якій потрібно допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців позбутися від вогню в роті за допомогою морозива.

3 травня - мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями по мережі.

4 травня - гра, де потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків.

5 травня - гра присвячена зародженню хип-хопа і пропонує спробувати себе в ролі діджея. 6 травня - класична гра Pac-Man.

Технічний гігант протягом багатьох років придумав вражаючу кількість ігор і міні-ігор на своїй домашній сторінці, і всі вони були збережені і заархівовані.

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