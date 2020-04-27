Залишайтесь і грайте вдома: Google випустив новий doodle

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди і сім'ї всюди проводять більше часу вдома. У межах цього, Google запускає серію Doodle з поверненням, озираючись на деякі з наших популярних інтерактивних ігор Google Doodle!
Перший дудл з серії був опублікований в 2017 році. У ньому користувач повинен прописувати алгоритм ходів для персонажа-кролика. Дудл присвячений 50-річчю створення мов програмування для дітей.
На другий день користувачі зможуть влаштувати змагання з крикету з равликами, а на третій - спробувати створити світломузику. Четвертий дудл навчить грі на терменвоксі. Головні герої п'ятого дудла - садові гноми.
Шостий день дудл-марафону запропонує гру, в якій потрібно допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців позбутися "пожежі" у роті за допомогою морозива. Сьомий дудл - це барвисте мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями по Мережі. Восьма гра - містичні пригоди, де потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків. Передостанній дудл присвячений зародженню хип-хопа і пропонує спробувати себе в ролі діджея, а завершується добірка грою Pac-Man.
Залишайтеся і грайте будинку:
"Наша гра Doodle 2017 року, присвячена 50-річчю дитячого кодування!"
Де доступний цей дудл
Дудли будуть з'являтися на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня.