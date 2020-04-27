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Залишайтесь і грайте вдома: Google випустив новий doodle
Залишайтесь і грайте вдома: Google випустив новий doodle

Залишайтесь і грайте вдома: Google випустив новий doodle

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Залишайтесь і грайте вдома: Google випустив новий doodle
08:15 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Google запустив марафон з найпопулярніших інтерактивних дудлів останніх років для тих, хто сумує на самоізоляції.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди і сім'ї всюди проводять більше часу вдома. У межах цього, Google запускає серію Doodle з поверненням, озираючись на деякі з наших популярних інтерактивних ігор Google Doodle!

Перший дудл з серії був опублікований в 2017 році. У ньому користувач повинен прописувати алгоритм ходів для персонажа-кролика. Дудл присвячений 50-річчю створення мов програмування для дітей.

На другий день користувачі зможуть влаштувати змагання з крикету з равликами, а на третій - спробувати створити світломузику. Четвертий дудл навчить грі на терменвоксі. Головні герої п'ятого дудла - садові гноми.

Шостий день дудл-марафону запропонує гру, в якій потрібно допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців позбутися "пожежі" у роті за допомогою морозива. Сьомий дудл - це барвисте мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями по Мережі. Восьма гра - містичні пригоди, де потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків. Передостанній дудл присвячений зародженню хип-хопа і пропонує спробувати себе в ролі діджея, а завершується добірка грою Pac-Man.

Залишайтеся і грайте будинку:

"Наша гра Doodle 2017 року, присвячена 50-річчю дитячого кодування!"

Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусом: Google випустив новий doodle

Де доступний цей дудл

Дудли будуть з'являтися на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня.

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Все по темі:

Google, Google Doodle, Doodle, Гугл дудл, Технології, Коронавірус.
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