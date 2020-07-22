OnePlus представила смартфон Nord на першій у світі AR-презентації

Як і було обіцяно, OnePlus сьогодні представив свій новий смартфон середнього рівня Nord. Його ключовою відмінністю від актуального флагмана компанії стало використання однокристальної системи Snapdragon 765G замість Snapdragon 865. Але зате вартість Nord виявилася помітно нижче - молодша версія апарату буде доступна всього за € 399.

Подання новинки відбулось у межах першої у світі AR-презентації (через особливу додаток для Android і iOS). Але, майже весь ефект доповненої реальності спочатку звівся до висновку віртуального екрану з трансляцією - дуже дивний і незручний підхід.

Але потім трансляція стала куди цікавіше: зокрема, у ході справи в 3D вилітали написи і продукти компанії (як минулі, так і, зрозуміло, Nord) - все можна було наблизити (особливо цікаво зазирнути всередину апарату під час демонстрації «розрізів») , просто посунувши смартфон вперед. Іноді трансляція переключалася в звичайний режим.

Навряд чи такі анонси в майбутньому отримають широке поширення, але, все таки OnePlus вдалося відзначитися цією презентацією. До речі, в кінці трансляції OnePlus запропонувала розпакувати Nord в доповненої реальності за допомогою все того ж додатка.

Почнемо з самого цікавого: середнячок Nord отримав 6,44-дюймовий плоский дисплей OLED з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 90 Гц, підтримкою мереж 5G в діапазоні менше 6 ГГц, досить ємну батарею на 4115 мА · год зі швидкісної бездротовою зарядкою Warp Charge 30T. Ключовим спрощенням по відношенню до OnePlus 8 стало використання однокристальної системи Snapdragon 765G.

На задній панелі OnePlus Nord розташувалася камера з 48-Мп основним модулем з сенсором Sony IMX586, 8-Мп надширококутним датчиком, 2-мегапіксельним макромодулем і 5-Мп датчиком глибини. Технічно тут на один модуль більше, ніж у OnePlus 8 (в якому немає окремого датчика глибини), але на справі корисними можуть виявитися тільки основний і іноді надширококутний модулі (до речі, останній спрощений - його дозвіл стало вдвічі менше).

При цьому OnePlus інтегрувала в Nord подвійну фронтальну камеру: звичайний 32-Мп модуль для автопортретів і 8-Мп надширококутна камера. Остання може виявитися корисною, коли потрібно знятися з групою друзів в одному кадрі.

Nord буде доступний в синьому і сірому колірних варіантах з 8 Гбайт ОЗУ і 128-Гбайт накопичувачем і надійде в продаж в ЄС за ціною € 399 (версія 12/256 Гбайт обійдеться вже в € 499). У Європі продажі почнуться 4 серпня, але OnePlus планує реалізовувати апарати і через власний сайт з 31 липня. Поки пристрій надійде в Європу і Індію, хоча обмежений запуск обіцяний і в США.