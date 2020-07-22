OnePlus представила смартфон Nord на першій у світі AR-презентації

Подання новинки відбулось у межах першої у світі AR-презентації (через особливу додаток для Android і iOS). Але, майже весь ефект доповненої реальності спочатку звівся до висновку віртуального екрану з трансляцією - дуже дивний і незручний підхід.
Але потім трансляція стала куди цікавіше: зокрема, у ході справи в 3D вилітали написи і продукти компанії (як минулі, так і, зрозуміло, Nord) - все можна було наблизити (особливо цікаво зазирнути всередину апарату під час демонстрації «розрізів») , просто посунувши смартфон вперед. Іноді трансляція переключалася в звичайний режим.
Навряд чи такі анонси в майбутньому отримають широке поширення, але, все таки OnePlus вдалося відзначитися цією презентацією. До речі, в кінці трансляції OnePlus запропонувала розпакувати Nord в доповненої реальності за допомогою все того ж додатка.
Почнемо з самого цікавого: середнячок Nord отримав 6,44-дюймовий плоский дисплей OLED з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 90 Гц, підтримкою мереж 5G в діапазоні менше 6 ГГц, досить ємну батарею на 4115 мА · год зі швидкісної бездротовою зарядкою Warp Charge 30T. Ключовим спрощенням по відношенню до OnePlus 8 стало використання однокристальної системи Snapdragon 765G.
На задній панелі OnePlus Nord розташувалася камера з 48-Мп основним модулем з сенсором Sony IMX586, 8-Мп надширококутним датчиком, 2-мегапіксельним макромодулем і 5-Мп датчиком глибини. Технічно тут на один модуль більше, ніж у OnePlus 8 (в якому немає окремого датчика глибини), але на справі корисними можуть виявитися тільки основний і іноді надширококутний модулі (до речі, останній спрощений - його дозвіл стало вдвічі менше).
При цьому OnePlus інтегрувала в Nord подвійну фронтальну камеру: звичайний 32-Мп модуль для автопортретів і 8-Мп надширококутна камера. Остання може виявитися корисною, коли потрібно знятися з групою друзів в одному кадрі.
Nord буде доступний в синьому і сірому колірних варіантах з 8 Гбайт ОЗУ і 128-Гбайт накопичувачем і надійде в продаж в ЄС за ціною € 399 (версія 12/256 Гбайт обійдеться вже в € 499). У Європі продажі почнуться 4 серпня, але OnePlus планує реалізовувати апарати і через власний сайт з 31 липня. Поки пристрій надійде в Європу і Індію, хоча обмежений запуск обіцяний і в США.