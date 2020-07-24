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У WhatsАpp відтепер можна додавати контакти за допомогою QR-кодів

У WhatsАpp відтепер можна додавати контакти за допомогою QR-кодів
20:52 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
В месенджері WhatsApp може з'явиться дуже зручна функція, яка полегшує обмін контактами. Власне, вона вже реалізована в бета-версії програми для Android (WhatsApp v2.20.171).

«WhatsApp нарешті представив довгоочікувану функцію з підтримкою QR-кодів для користувачів iOS», - йдеться у повідомленні.

Відтепер користувачам месенджера більше не буде потреби обмінюватися номерами телефонів. Додати новий контакт можна через QR-код свого співрозмовника. Потрібний QR-код знаходиться у розділі «Налаштування» месенджера.

Функція передбачає відображення QR-коду біля імені користувача. Також користувачі можуть сканувати QR-коди для швидкого додавання контакту (за номером телефону) - це можна зробити як з самої програми, так і з Галереї смартфона.

Цікаво, що користувачі можуть скидати і міняти свій QR-код необмежену кількість разів - мабуть, з метою безпеки.

З'явилася функція відкриття чату з компанією за допомогою QR-коду. Раніше користувачам доводилося додавати номери WhatsApp компаній в список контактів, по одному номеру за раз. Тепер можна просто просканувати QR-код з вітрини компанії, упаковки товару або чека, щоб відкрити чат.

Функція каталогів з'явилася в минулому році і відразу стала дуже популярною. Близько сорока мільйонів чоловік щомісяця переглядають каталоги компаній в WhatsApp. Тепер же з'явилася можливість ділитися посиланнями на каталоги та окремі товари або послуги на веб-сайтах, в Facebook, Instagram і на інших майданчиках. Посилання на каталоги теж уже стали доступні компаніям по всьому світу.

Як відзначають розробники, на даний момент вони підтримують понад п'ятдесят мільйонів користувачів додатку WhatsApp Business.

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Все по темі:

iOS, QR-код, WhatsApp.

Автор:

Телеграф
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