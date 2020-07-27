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У Китаї випробували найбільший у світі гідролітак

У Китаї випробували найбільший у світі гідролітак
17:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
AG600 призначений для гасіння пожеж, цей літак допоможе більш ефективно справлятися з лісовими пожежами і проводити рятувальні операції. Крім цього, він може оснащуватися додатковим обладнанням для моніторингу морського середовища, пасажирських і вантажних перевезень, а також розвідки родовищ корисних копалин.

У Китаї успішно випробували найбільший у світі гідролітак AG600.

Відповідне відео на YouTube опублікував канал New China TV.

Тести прототипу літака-амфібії відбулися в місті Циндао, розташованому на березі Жовтого моря. У повітрі літак знаходився понад півгодини.

Раніше випробування літального апарату проводилися над сушею і у водосховищі.

AG600 «Jiaolong» - літак-амфібія (гідролітак) китайської компанії Aviation Industry Corporation of China.

У ряді світових ЗМІ, в тому числі китайських і російських, з'явилася інформація про те, що побудований в КНР AG600 є «найбільшим в світі» літаком-амфібією.

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Насправді, ще в 1986 році в СРСР для потреб ВМФ побудований був випробувальний гідролітак А-40, на базі якого пізніше розроблений був цивільний літак Бе-200. По довжині фюзеляжу (45,7 м), розмаху крил (42,5 м) і злітному вазі (86 000 кг) А-40, так і не прийнятий в 1990-і роки на озброєння, помітно перевершує китайський AG600. Але найбільшим в історії авіації гідропланом є Hughes H-4 Hercules.

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Китай, AG600, Гідролітак.

Автор:

Телеграф
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