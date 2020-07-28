"Qualcomm Quick Charge 5" дозволяє зарядити смартфон за 15 хвилин

Qualcomm анонсувала Quick Charge 5, найшвидшу в світі технологію зарядки смартфонів, яка дозволить зарядити смартфон з 0 до 50% за 5 хвилин, а до 100% - за 15 хвилин! Разом з нею анонсували і технологію для продовження терміну служби АКБ пристроїв Qualcomm Battery Saver.

У Quick Charge 5 використовується технологія Qualcomm Battery Saver, яка піклується про стан акумулятора, а також нова технологія інтелектуального визначення можливостей адаптера Qualcomm.

Стандарт Quick Charging 5 буде доступний на пристроях з Snapdragon 865, Snapdragon 865+ і майбутніх високопродуктивних чіпсетах. Стандарт буде підтримувати зарядні пристрої з номінальною потужністю більше 100 Вт.

Компанія Xiaomi вже обіцяє випустити пристрої з QC 5. Чжан Лей, віце-президент Mi Phone і генеральний менеджер з досліджень і розробок обладнання в компанії, сказав, що незабаром користувачі Xioami зможуть «насолодитися високошвидкісною зарядкою завдяки новій технології Qualcomm».

Інженери підкреслили, що це нове рішення в 4 рази швидше за попереднє покоління. У своїй демонстрації Qualcomm використовувала дві батареї для підвищення напруги і їх послідовної зарядки.

Компанія Qualcomm підтвердила, що перші пристрої з підтримкою стандарту Quick Charging 5 будуть випущені в третьому кварталі 2020 року.

Пристрій може підтримувати зарядку 20 Вт 6,25 А і має значно поліпшені властивості потужності, що дозволяє ефективно скорочувати час зарядки і одночасно уникати збільшення розміру зарядного пристрою.

Технологія зарядки потужністю 125 Вт заснована на існуючому протоколі зарядки SuperVOOC 2.0 потужністю 65 Вт. Протокол зарядки VOOC завжди був спрямований на збільшення струму, а не напруги, для збільшення загальної потужності. З технологією 125W Flash Charge, OPPO подвоїв напругу з струмом, що залишився приблизно таким же.