Українці про карантин: TV, дистанційна робота та інші фактори, які не дають нудьгувати

Мешканці України розповіли, як рятувалися (і продовжують рятуватися) від нудьги під час вимушеної самоізоляції. Серед типових «карантинних» занять вони згадують перегляд TV, виконання рутинних робочих завдань, а також багато інших корисних і цікавих справ.

На що саме жителям різних куточків країни довелося тимчасово замінити походи на роботу, в торгові центри, кінотеатри та інші розважальні заклади?

Перегляд ТВ

Альтернативою прогулянкам стали сімейні посиденьки перед телевізором. На великих екранах LED TV українці дивляться:

найсвіжіші новини;

ток-шоу, які регулярно виходять в ефірі популярних телеканалів;

цікаві серіали та кінофільми.

Телевізори з розумними функціями використовують ще й для:

проходження екшенів, аркад, стратегій та інших ігор;

спілкування у соціальних мережах або месенджерах;

інтернет-серфінгу.

Робота на відстані

У багатьох українців змінилися тільки «декорації», а робочий графік залишився незмінним. Тобто, з офісу їм довелося переїхати додому (разом з робочим ПК та периферією).

Працівники розділилися на два табори:

до першого належать ті, хто вважає працю з дому вимушеним тимчасовим рішенням і прагне якнайшвидше повернутися на звичне робоче місце;

до другого – люди, яким набагато зручніше виконувати робочі завдання дистанційно, не відвідуючи офіс.

Саморозвиток

Дехто оцінив появу додаткового вільного часу як подарунок і вирішив присвятити час саморозвиткові. Розширювати кругозір під час карантину українцям допомагають:

різноманітні вебінари й онлайн-лекції,

навчальні курси в віртуальних школах,

електронні та звичайні паперові книги.

Геймінг – комп’ютерний і мобільний

Не залишилися без уваги й популярні розваги. Так, зокрема з полиць чи шухляд на робочі столи затятих геймерів повернулися консолі та диски з найулюбленішими іграми.

Крім того, відчутно зросла кількість завантажень культових геймів у магазинах мобільного софту.

Спорт

У прихильників рухливого способу життя вдома з’явилися бігові доріжки, набори стрічкових еспандерів, гантелі, обтяжувачі для рук і ніг, балансувальні платформи та диски.

Усе це спортивне спорядження легко компенсує відсутність ходьби, бігу та інших типових фізичних навантажень.

Українці відзначили, що намагатимуться зробити деякі сформовані під час карантину корисні звички невіднятною частиною власного життя. Зокрема мова йде про щоденну зарядку, ранні підйоми, регулярне читання наукової чи художньої літератури.