Скачать
Вівторок, 28.07.2020
Україна наступного року може втратити 15 мільярдів кубів транзиту газу
Україна наступного року може втратити 15 мільярдів кубів транзиту газу
ВООЗ спростовує "сезонність" пандемії коронавірусу
ВООЗ спростовує "сезонність" пандемії коронавірусу
Маріано Діас підхопив Covid-19, тому не допоможе Реалу в грі з Ман Сіті
Маріано Діас підхопив Covid-19, тому не допоможе Реалу в грі з Ман Сіті
Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків
Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків

Українці про карантин: TV, дистанційна робота та інші фактори, які не дають нудьгувати

Українці про карантин: TV, дистанційна робота та інші фактори, які не дають нудьгувати
Оновлено 15:29 Сьогодні Телеграф
Мешканці України розповіли, як рятувалися (і продовжують рятуватися) від нудьги під час вимушеної самоізоляції. Серед типових «карантинних» занять вони згадують перегляд TV, виконання рутинних робочих завдань, а також багато інших корисних і цікавих справ.

На що саме жителям різних куточків країни довелося тимчасово замінити походи на роботу, в торгові центри, кінотеатри та інші розважальні заклади?

Перегляд ТВ

Альтернативою прогулянкам стали сімейні посиденьки перед телевізором. На великих екранах LED TV українці дивляться:

  • найсвіжіші новини;
  • ток-шоу, які регулярно виходять в ефірі популярних телеканалів;
  • цікаві серіали та кінофільми.

Телевізори з розумними функціями використовують ще й для:

  • проходження екшенів, аркад, стратегій та інших ігор;
  • спілкування у соціальних мережах або месенджерах;
  • інтернет-серфінгу.

Робота на відстані

У багатьох українців змінилися тільки «декорації», а робочий графік залишився незмінним. Тобто, з офісу їм довелося переїхати додому (разом з робочим ПК та периферією).

Працівники розділилися на два табори:

  • до першого належать ті, хто вважає працю з дому вимушеним тимчасовим рішенням і прагне якнайшвидше повернутися на звичне робоче місце;
  • до другого – люди, яким набагато зручніше виконувати робочі завдання дистанційно, не відвідуючи офіс.

Саморозвиток

Дехто оцінив появу додаткового вільного часу як подарунок і вирішив присвятити час саморозвиткові. Розширювати кругозір під час карантину українцям допомагають:

  • різноманітні вебінари й онлайн-лекції,
  • навчальні курси в віртуальних школах,
  • електронні та звичайні паперові книги.

Геймінг – комп’ютерний і мобільний

Не залишилися без уваги й популярні розваги. Так, зокрема з полиць чи шухляд на робочі столи затятих геймерів повернулися консолі та диски з найулюбленішими іграми.

Крім того, відчутно зросла кількість завантажень культових геймів у магазинах мобільного софту.

Спорт

У прихильників рухливого способу життя вдома з’явилися бігові доріжки, набори стрічкових еспандерів, гантелі, обтяжувачі для рук і ніг, балансувальні платформи та диски.

Усе це спортивне спорядження легко компенсує відсутність ходьби, бігу та інших типових фізичних навантажень.

Українці відзначили, що намагатимуться зробити деякі сформовані під час карантину корисні звички невіднятною частиною власного життя. Зокрема мова йде про щоденну зарядку, ранні підйоми, регулярне читання наукової чи художньої літератури.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Катя Осадча вразила довжиною своїх ніг
02 Тіна Кароль святкує 15-річчя на сцені
03 У Луцьку безкоштовно тестуватимуть на гепатит та ВІЛ
04 День хрещення Русі: історія і значення свята
05 Погода на сьогодні: без опадів, температура до +34°
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна і ЄС восени обговорять оновлення Угоди про асоціацію
Україна і ЄС восени обговорять оновлення Угоди про асоціацію
Фонд соцстраху виплатив двом сім'ям померлих від COVID-19 медиків по 210 тис. грн
Фонд соцстраху виплатив двом сім'ям померлих від COVID-19 медиків по 210 тис. грн
Поблизу Шумів окупанти стріляли із гранатомета
Поблизу Шумів окупанти стріляли із гранатомета
Кеті Перрі відклала вихід нового альбому &quot;Smile&quot;
Кеті Перрі відклала вихід нового альбому "Smile"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся