Українці про карантин: TV, дистанційна робота та інші фактори, які не дають нудьгувати

На що саме жителям різних куточків країни довелося тимчасово замінити походи на роботу, в торгові центри, кінотеатри та інші розважальні заклади?
Альтернативою прогулянкам стали сімейні посиденьки перед телевізором. На великих екранах LED TV українці дивляться:
Телевізори з розумними функціями використовують ще й для:
У багатьох українців змінилися тільки «декорації», а робочий графік залишився незмінним. Тобто, з офісу їм довелося переїхати додому (разом з робочим ПК та периферією).
Працівники розділилися на два табори:
Дехто оцінив появу додаткового вільного часу як подарунок і вирішив присвятити час саморозвиткові. Розширювати кругозір під час карантину українцям допомагають:
Не залишилися без уваги й популярні розваги. Так, зокрема з полиць чи шухляд на робочі столи затятих геймерів повернулися консолі та диски з найулюбленішими іграми.
Крім того, відчутно зросла кількість завантажень культових геймів у магазинах мобільного софту.
У прихильників рухливого способу життя вдома з’явилися бігові доріжки, набори стрічкових еспандерів, гантелі, обтяжувачі для рук і ніг, балансувальні платформи та диски.
Усе це спортивне спорядження легко компенсує відсутність ходьби, бігу та інших типових фізичних навантажень.
Українці відзначили, що намагатимуться зробити деякі сформовані під час карантину корисні звички невіднятною частиною власного життя. Зокрема мова йде про щоденну зарядку, ранні підйоми, регулярне читання наукової чи художньої літератури.