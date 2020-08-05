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Google Doodle закликає людство "носити маску" в умовах пандемії COVID-19

Google Doodle закликає людство "носити маску" в умовах пандемії COVID-19
10:21 Сьогодні Телеграф
За допомогою анімованого малюнка показано, як персонажі G-O-O-G-L-E носять маски, а також практикують безпечне соціальне дистанціювання, щоб убезпечити себе і всіх інших.

Сьогоднішній дудл Google нагадує людям в усьому світі носити маску на тлі пандемії коронавірусу. На малюнку зображені всі букви в масці. Він також містить посилання на ряд кроків, спрямованих на запобігання поширення вірусу.

Щоб запобігти поширенню COVID-19 потрібно:

- Часто мити руки. Використовуйте воду з милом або засіб для рук на спиртовій основі.

- Триматися на безпечній відстані від усіх, хто кашляє або чхає.

- Носити маску, коли неможливо фізичне дистанціювання. Не чіпати очі, ніс або рот. При кашлі або чханні прикривати ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою.

- Залишатися вдома, якщо ви погано себе почуваєте.

При жарі, кашлі і затрудненому диханні, звернутися за медичною допомогою. Якщо зателефонувати заздалегідь, лікуючий лікар зможе швидко направити Вас в потрібний медичний заклад. Це захистить вас і допоможе запобігти поширенню вірусів та інших інфекцій.

Посилання також дає інформацію про те, як маски можуть допомогти запобігти поширенню вірусу тим хто носить їх.

Самі по собі маски не захищають від COVID-19, і їх слід поєднувати з фізичним дистанціюванням і гігієною рук. Дотримуйтесь порад місцевого органу охорони здоров'я.

Нагадаємо, коронавірусна хвороба продовжує атакувати людей по всьому світу. Так за минулу добу, 4 серпня, новим вірусом заразилися 255 тисяч чоловік, а від ускладнень померли 6 298 осіб.

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Все по темі:

Google Doodle, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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