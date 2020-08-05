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Веселі протистояння і добродушний переможець в трейлері до релізу Fall Guys: Ultimate Knockout

Веселі протистояння і добродушний переможець в трейлері до релізу Fall Guys: Ultimate Knockout
Оновлено 11:25 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Студія Mediatonic і видавництво Devolver Digital випустили на ПК і PlayStation 4 Fall Guys: Ultimate Knockout. Це змагальна гра, яка по своїй суті трохи нагадує королівські битви. У трейлері до релізу розробники показали, як один невдаха користувач зібрався з силами і зумів досягти перемоги.

Свіже відео демонструє, як влаштовані матчі в Fall Guys. У них збираються шістдесят чоловік і змагаються в кількох раундах. На кожному етапі користувачам необхідно брати участь в завзятих міні-іграх. Наприклад, пробігати смугу перешкод і не впасти вниз, долати ділянку з падаючими зверху предметами, брати участь в своєрідному футболі і так далі.

Новий трейлер показує, як одному гравцеві ніяк не вдавалося досягти хороших результатів, але він зібрався з силами і, не без частки удачі, зумів завоювати першу позицію.

Для цього в Fall Guys: Ultimate Knockout потрібно протриматися до фінального раунду і стати останнім, хто вижив.

В Steam свіже творіння Mediatonic і Devolver Digital вже отримало 3592 відкликів, 70% з яких позитивні. Критикують гру в основному за проблеми з підключенням до серверів. Нагадаємо: з сьогоднішнього дня Fall Guys: Ultimate Knockout доступна передплатникам PS Plus в рамках серпневої добірки безкоштовних проектів.

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Fall Guys: Ultimate Knockout.

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Телеграф
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