Новий австралійський додаток визначає вид павуків і змій за фото

Вчені з Австралії розробили додаток для смартфона, який дозволяє визначити вид павуків і змій за фото. ШІ-алгоритм навчили за допомогою сотень тисяч зображень павуків.

Австралія — батьківщина екзотичних і часто дуже небезпечних тварин.

Наприклад, тільки павуків і змій там настільки багато, що вчені з австралійського Об'єднання наукових і прикладних досліджень вирішили створити додаток для смартфонів, за допомогою якого можна буде визначати їх вид.

Додаток Critterpedia заснований на ШІ-алгоритмі, який вивчив сотні тисяч зображень різних видів цих тварин.

Поки користувачі можуть лише підписатися, щоб протестувати демо-версію цього додатку.

«Використовуючи проривні, передові технології, Critterpedia може допомогти людям глибше зрозуміти нашу незвідану дику природу, надаючи інструменти та досвід, необхідні для хорошої освіти, що є ключем до позитивних змін», — заявили автори розробки.