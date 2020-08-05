Новий австралійський додаток визначає вид павуків і змій за фото

Австралія — батьківщина екзотичних і часто дуже небезпечних тварин.
Наприклад, тільки павуків і змій там настільки багато, що вчені з австралійського Об'єднання наукових і прикладних досліджень вирішили створити додаток для смартфонів, за допомогою якого можна буде визначати їх вид.
Додаток Critterpedia заснований на ШІ-алгоритмі, який вивчив сотні тисяч зображень різних видів цих тварин.
Поки користувачі можуть лише підписатися, щоб протестувати демо-версію цього додатку.
«Використовуючи проривні, передові технології, Critterpedia може допомогти людям глибше зрозуміти нашу незвідану дику природу, надаючи інструменти та досвід, необхідні для хорошої освіти, що є ключем до позитивних змін», — заявили автори розробки.