HTC Desire 20 Pro: новий смартфон компанії тепер доступний і в Європі

Ще в червні компанія HTC випустила у себе на батьківщині смартфон Desire 20 Pro, а тепер новинка з'явилася і в Європі.

Компанія HTC вже запустила продажі нового смартфона в таких країнах Європи, як Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, Польща та Нідерланди. Пристрій можна замовити на офіційному сайті виробника.

Цінник становить 279 євро.

Гаджет представлений в одному кольорі і з однієї модифікацією пам'яті з 6 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 128 ГБ.

Новий смартфон від компанії HTC отримав 6.5-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю FHD +, Bluetooth 5.0, роз'єм для навушників і NFC-модуль для безконтактних платежів. "Під капотом" сховався чіп Qualcomm Snapdragon 665 і потужний акумулятор на 5000 мАг, який підтримує швидку зарядку Quick Charge 3.0.

Новинка може похвалитися основною камерою з чотирма модулями на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп і Фронталки на 32 Мп. Поставляється апарат з ОС Android 10.