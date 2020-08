Google випустить смартфон Pixel 5 тільки в версії XL

Згідно инсайдеру з ніком @ImjustSayingJC, Pixel 5 вийде тільки в версії XL.

Тобто маленьку модель в цьому році чекати не варто. Крім цього, джерело повідомило, що за новинку попросять 700 доларів США. Для порівняння, Pixel 4 і Pixel 4 XL стартували з цінниками від 800 і 900 доларів відповідно.

Pixel 5, анонс якого повинен відбутися на початку жовтня 2020 року, по всій видимості, високопродуктивний чіпсет Snapdragon 865 вже не отримає.

