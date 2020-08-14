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Google випустить смартфон Pixel 5 тільки в версії XL

Google випустить смартфон Pixel 5 тільки в версії XL
20:15 Пт, 14 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
У мережі продовжують з'являтися подробиці про п'яте покоління смартфона Google Pixel.

Згідно инсайдеру з ніком @ImjustSayingJC, Pixel 5 вийде тільки в версії XL.

Тобто маленьку модель в цьому році чекати не варто. Крім цього, джерело повідомило, що за новинку попросять 700 доларів США. Для порівняння, Pixel 4 і Pixel 4 XL стартували з цінниками від 800 і 900 доларів відповідно.

Pixel 5, анонс якого повинен відбутися на початку жовтня 2020 року, по всій видимості, високопродуктивний чіпсет Snapdragon 865 вже не отримає.

Нагадаємо, Google Pixel 5 ще приписують 6.67-дюймовий OLED-дисплей виробництва Samsung або BOE. Він буде підтримувати частоту оновлення картинки 120 Гц. Також новинка одержить не топовий процесор Qualcomm Snapdragon 765G і 8 ГБ оперативної пам'яті. Джерело стверджує, що даний смартфон отримає не тільки збільшений екран, але і більш досконалі технології.

Snapdragon 765G - теж продуктивна апаратна платформа, але по швидкодії вона все ж поступається і Snapdragon 865, і вже тим більше Snapdragon 865 Plus. Цей процесор позиціонується як основа для смартфонів середнього класу.

Якщо вірити останньому витоку, анонс Pixel 5 відбудеться 8 жовтня. Смартфон представлять разом з Pixel 4a 5G.

Як повідомлялося раніше, Google несподівано припинив виробництво і продаж Pixel 4 і Pixel 4 XL через 9 місяців після їх анонса.

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Все по темі:

Google, XL, Pixel 5.

Автор:

Телеграф
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