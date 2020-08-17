Автономність до 24 годин: Huawei планує випустити нові навушники

Компанія Huawei готує до випуску поліпшену версію своїх торішніх бездротових навушників FreeLace.

Китайський інсайдер опублікував в соціальній мережі Weibo зображення коробки новинки.

Судячи з неї, назва не зміниться, лише додасться приставка Pro. Якщо вірити витоку, навушники отримають корпус із захистом від води і поту, 14.2-міліметрові драйвера, акумулятор з автономністю до 24 годин (варто відзначити, що в звичайній версії цей час становить 18 годин).

Також гаджет оснастять двома мікрофонами з системою шумозаглушення, пультом управління і вбудованим коннектором USB-C. Це дозволить заряджати навушники прямо від смартфона.

Коли новинка вийде в світ поки невідомо. Але, швидше за все, їх презентація відбудеться незабаром. Вартість навушників прогнозують в районі 115 доларів.